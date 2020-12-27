Вакцинация пожилых москвичей, тайные комнаты в баре и другие новости дня

В России за сутки выявили 28 284 случая коронавируса. За сутки умерли 552 пациента.

В европейских странах началась вакцинация от коронавируса. Тем временем пожилые москвичи смогут пройти процедуру с 28 декабря.

Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина привиться от коронавируса. А вот посол США в Москве отказался от прививки российской вакциной «Спутник V». Возможно, он решил дождаться, когда Центр имени Гамалеи разработает аналог препарата от COVID-19, которым лечился Дональд Трамп. Специалисты планируют сделать это до конца года.

В Бельгии 18 постояльцев дома престарелых скончались после визита зараженного COVID-19 актера в костюме Санта-Клауса. А в США власти выдали Санте и его саням лицензию на коммерческие полеты к МКС.

В Помпеях раскопали древний продуктовый магазин. На его прилавке обнаружили батончик, которому 2000 лет.

В московском баре нашли тайные комнаты. Их посетители выпивали после 23.00 — они сидели в тесноте, некоторые на коленях друг у друга.

В московском метро мужчина умер во время задержания полицейскими. Он пытался сломать банкомат.

В России запретили видео Associated Press о чеченской войне. Прокуратура усмотрела в роликах «пропаганду жестокости».

94-летний итальянец попросил полицейских провести с ним время на Рождество. Карабинеры навестили его.

Больше миллиона российских пенсионеров числятся должниками по кредитам. На них приходилось каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию долгов.

Группа King Gizzard & The Lizard Wizard предложила поклонникам свободно выпускать их альбомы. Артисты открыли раздел на своем сайте с каталогом девяти релизов.