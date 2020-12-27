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Вакцинация пожилых москвичей, тайные комнаты в баре и другие новости дня 20:21 Дайджест
Более миллиона пенсионеров в России задолжали банкам 18:41
whitesession/Pixabay В европейских странах началась вакцинация от коронавируса
В европейских странах началась вакцинация от коронавируса 18:21
King Gizzard & The Lizard Wizard предложили поклонникам свободно выпускать их альбомы 17:53
Послу США в Москве предложили привиться «Спутником V». Он отказался 17:50
18 постояльцев дома престарелых в Бельгии скончались после визита Санта-Клауса с коронавирусом 16:47
В США семилетний мальчик спас из пожара двухлетнюю сестру 16:39
Clker-Free-Vector-Images/Pixabay Санта-Клаусу и его саням выдали лицензию на коммерческие полеты к МКС
Санта-Клаусу и его саням выдали лицензию на коммерческие полеты к МКС 16:18
СМИ пишут, что WhatsApp с 1 января не будет работать на старых смартфонах. Это, вероятно, фейк 15:12
Песков сообщил о планах Путина привиться от коронавируса 15:11
Мужчина умер во время задержания в московском метро. Он пытался сломать банкомат 14:08
94-летний итальянец попросил полицейских провести с ним время на Рождество. И они навестили его 13:34
cdc/unsplash Пожилые москвичи смогут привиться от коронавируса с 28 декабря
Пожилые москвичи смогут привиться от коронавируса с 28 декабря 13:05
Охотоведы в Приморье спасли застрявшего на льду оленя 12:52
В России запретили видео Associated Press о чеченской войне из‑за пропаганды жестокости 12:38
В России за сутки выявили 28 284 случая коронавируса 11:16
Центр имени Гамалеи до конца года разработает аналог препарата от COVID-19, которым лечился Трамп 10:59
Roman Archaeology/Twitter В Помпеях раскопали древний магазин еды. На его прилавке нашли батончик, которому две тысячи лет
В Помпеях раскопали древний магазин еды. На его прилавке нашли батончик, которому две тысячи лет 9:52
В московском баре нашли тайные комнаты. Их посетители пили после 23.00, сидя на коленях друг у друга 9:01
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Дайджест

Вакцинация пожилых москвичей, тайные комнаты в баре и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:21

В России за сутки выявили 28 284 случая коронавируса. За сутки умерли 552 пациента.

В европейских странах началась вакцинация от коронавируса. Тем временем пожилые москвичи смогут пройти процедуру с 28 декабря.

Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина привиться от коронавируса. А вот посол США в Москве отказался от прививки российской вакциной «Спутник V». Возможно, он решил дождаться, когда Центр имени Гамалеи разработает аналог препарата от COVID-19, которым лечился Дональд Трамп. Специалисты планируют сделать это до конца года.

В Бельгии 18 постояльцев дома престарелых скончались после визита зараженного COVID-19 актера в костюме Санта-Клауса. А в США власти выдали Санте и его саням лицензию на коммерческие полеты к МКС.

В Помпеях раскопали древний продуктовый магазин. На его прилавке обнаружили батончик, которому 2000 лет.

В московском баре нашли тайные комнаты. Их посетители выпивали после 23.00 — они сидели в тесноте, некоторые на коленях друг у друга.

В московском метро мужчина умер во время задержания полицейскими. Он пытался сломать банкомат.

В России запретили видео Associated Press о чеченской войне. Прокуратура усмотрела в роликах «пропаганду жестокости».

94-летний итальянец попросил полицейских провести с ним время на Рождество. Карабинеры навестили его.

Больше миллиона российских пенсионеров числятся должниками по кредитам. На них приходилось каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию долгов.

Группа King Gizzard & The Lizard Wizard предложила поклонникам свободно выпускать их альбомы. Артисты открыли раздел на своем сайте с каталогом девяти релизов.

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