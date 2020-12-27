Более миллиона пенсионеров в России задолжали банкам

Больше миллиона российских пенсионеров числятся должниками по кредитам. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным на 1 ноября, 1,3 миллиона должников, в отношении которых принято решение о взыскании задолженности, достигли пенсионного возраста. На них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство с требованием возместить средства.

Всего за 10 месяцев уходящего года судебные приставы взыскали со всех должников 111,3 млрд рублей. У службы было 7,8 млн исполнительных производств о взыскании в пользу кредитных организаций.

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