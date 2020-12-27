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В европейских странах началась вакцинация от коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:21

В странах Европы с 27 декабря началась вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Процедуру пройдут жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Прививка будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.

На первом этапе каждая из стран Евросоюза сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Массово прививать начнут людей не раньше весны. Сейчас единственный одобренный европейским регулятором препарат — совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech.

В России Минздрав разрешил применять отчественную вакцину от COVID-19 «Спутник V» для людей старше 60 лет при массовой вакцинации 26 декабря. Жители Москвы из этой возрастной группы смогут привиться с 28 декабря.

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