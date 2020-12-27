Послу США в Москве предложили привиться «Спутником V». Он отказался

«Посол Салливан благодарит МИД России за предложение о вакцине, однако не хочет отбирать дозу «Спутника V», предназначенную для российского гражданина. Мы рады тому, что две американские вакцины уже одобрены и помогают бороться с коронавирусом в ЕС , Великобритании, Латинской Америке и США», — заявила Росс.

Посол США в Москве отказался от прививки российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом написала в твиттере пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

Дипмиссия, однако, попросила у российского МИДа в качестве подарка, чтобы были освобождены двое задержанных в России граждан США.

«Так как МИД России прислушивается к нашим праздничным пожеланиям, и утверждает, что имеет выходы на Деда Мороза, лучшим подарком было бы немедленное освобождение незаконно задержанных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида», — написала Росс.

Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам строгого режима за шпионаж. Слушания по его делу проходили в июле 2020 года в закрытом режиме, а дело Уилана содержит гриф «Совершенно секретно». Сам 50-летний Уилан считает процесс политическим преследованием.

Тревор Рид, 28-летний студент из США и уроженец штата Техас, живший в квартире на Открытом шоссе, был задержан в августе 2019 года, когда оказал сопротивление московским полицейским. В июле 2020 года его приговорили к девяти годам колонии.