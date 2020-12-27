King Gizzard & The Lizard Wizard предложили поклонникам свободно выпускать их альбомы

Австралийская группа King Gizzard & The Lizard Wizard предложила всем желающим выпускать несколько альбомов из их дискографии, не оплачивая права на использование интеллектуальной собственности. Об этом музыканты сообщили в инстаграме.

Артисты открыли раздел Bootlegger («Бутлегер») на своем сайте с каталогом девяти альбомов, среди которых пять — концертных, три — с демо-записями и один — «Polygondwanaland», который стал четвертым из пяти альбомов, выпущенных коллективом в 2017 году. На нем группа в том же году опробовала систему открытого сотрудничества: лейблы и любители сами выпускали альбом в том виде, в каком хотели.