King Gizzard & The Lizard Wizard предложили поклонникам свободно выпускать их альбомы

Австралийская группа King Gizzard & The Lizard Wizard предложила всем желающим выпускать несколько альбомов из их дискографии, не оплачивая права на использование интеллектуальной собственности. Об этом музыканты сообщили в инстаграме.
Артисты открыли раздел Bootlegger («Бутлегер») на своем сайте с каталогом девяти альбомов, среди которых пять — концертных, три — с демо-записями и один — «Polygondwanaland», который стал четвертым из пяти альбомов, выпущенных коллективом в 2017 году. На нем группа в том же году опробовала систему открытого сотрудничества: лейблы и любители сами выпускали альбом в том виде, в каком хотели.
Музыканты обозначили только одно условие — присылать им несколько копий своего тиража, чтобы они могли продавать их на своем сайте Gizzverse.com.
«Предлагаем идеи: двойные лонгплеи, семидюймовки, ремиксы, переделанные обложки, странного вида винилы, концертные бокс-сеты, кассеты. Или готовьте простые релизы, если вам так нравится», — говорится в сообщении.
В этом году King Gizzard & The Lizard Wizard выпустили семь концертных альбомов — выручка от первых трех пошла на помощь диким животным, пострадавшим от пожаров в Австралии. Кроме того, артисты опубликовали две коллекции демо-записей, один сингл и полноценный альбом «K.G.».