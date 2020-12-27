18 постояльцев дома престарелых в Бельгии скончались после визита Санта-Клауса с коронавирусом

В Бельгии 18 пациентов дома престарелых умерли после того, как их посетил зараженный коронавирусом Санта-Клаус. Об этом сообщает Daily Mail.

О болезни Санта-Клауса стало известно через три дня после праздника в доме престарелых. На мероприятии не все были в масках, а актеры не соблюдали социальную дистанцию с постояльцами. Всего в доме престарелых заразились 121 пациент и 36 работников.

Один из ведущих вирусологов страны Марк ван Ранст сомневается, что один человек не мог заразить такое количество людей. По его словам, даже для суперраспространителя это слишком много, а причиной массового инфицирования могла стать плохая вентиляция помещения.

В ноябре правительство Бельгии разрешило двум местным Санта-Клаусам — Синтерклаасу и Пер-Ноэлю — нарушить карантинные ограничения по COVID-19. Министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук написал письмо Синтерклаасу, проживающему в Испании, в котором пообещал, что на него не будет распространяться 10-дневный карантин после приезда в Бельгию.