Санта-Клаусу и его саням выдали лицензию на коммерческие полеты к МКС

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало Санта-Клаусу и его саням лицензию на коммерческие полеты к МКС. Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь рождественский персонаж официально может перемещаться в воздушном пространстве американских штатов и доставлять грузы на космическую станцию. Для это он будет использовать корабль «StarSleigh-1» («ЗвездныеСани-1») с ракетой Рудольф. В FAA отметили, что рады помочь Отцу Рождества безопасно передвигаться в Национальной воздушной системе.

«Давайте признаем, 2020 год был сложным, и нам бы не помешала особая праздничная радость, которую может принести только Санта», — говорится в сообщении.

В FAA уточнили, что Клаус согласился летать в маске. Так он покажет хороший пример всем, кто путешествует по воздуху в праздничный сезон.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заверил, что коронавирус не помешает Санта-Клаусу принести подарки детям во время Рождества. По его словам, волшебник, «помимо других хороших качеств», обладает врожденным иммунитетом к коронавирусу.