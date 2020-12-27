Мужчина умер во время задержания в московском метро. Он пытался сломать банкомат

На станции «Щукинская» московского метро скончался неизвестный мужчина, которого задержали полицейские. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Москве, 26 декабря около 18.00 по московскому времени мужчина попробовал сломать банкомат. Его пытались остановить полицейские, но нарушитель проигнорировал их.
Тогда правоохранители решили доставить его в отделение, но он стал активно сопротивляться.
«Он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление. В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина», — говорится в заявлении МВД.
По факту смерти пассажира проводится проверка. Видеозапись его задержания опубликовала радиостанция «Говорит Москва». На видео видно, что на пострадавшем нет штанов, он вырывается из рук четырех сотрудников полиции, которым помогает двое работников метрополитена.