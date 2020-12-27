Мужчина умер во время задержания в московском метро. Он пытался сломать банкомат

На станции «Щукинская» московского метро скончался неизвестный мужчина, которого задержали полицейские. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Москве, 26 декабря около 18.00 по московскому времени мужчина попробовал сломать банкомат. Его пытались остановить полицейские, но нарушитель проигнорировал их.

Тогда правоохранители решили доставить его в отделение, но он стал активно сопротивляться.

«Он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление. В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина», — говорится в заявлении МВД.