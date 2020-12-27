Охотоведы в Приморье спасли застрявшего на льду оленя

В Приморском крае сотрудники госохотнадзора спасли застрявшего на льду пятнистого оленя. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Предположительно, на лед животное загнали собаки. Олень начал скользить, пытаясь выбраться на берег, упал и не смог встать. К водохранилищу в Шкотовском районе прибыла оперативная группа охотнадзора с полицией, и животное за рога оттащили к берегу, убедившись, что оно не ранено. После этого оленя отпустили в лес.

«Обычно копытные на лед не выходят, но накануне выпал снег, превратив замерзшую поверхность водохранилища в заснеженную целину. Это сыграло с оленем злую шутку — оказавшись на льду, он начал скользить и через некоторое время окончательно выбился из сил», — рассказал замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый.

По его словам, стаи одичавших собак в дачных поселках и охотничьих угодьях представляют опасность дикой природе.

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