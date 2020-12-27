В России запретили видео Associated Press о чеченской войне из‑за пропаганды жестокости

Городской суд Нальчика запретил четыре архивных видео информационного агентства Associated Press о чеченской войне. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на данные картотеки суда.

Прокуратура усмотрела в роликах «пропаганду жестокости». Суд постановил, что видеозаписи «способствуют совершению противоправных действий» и могут повлечь «негативные социальные, экономические и другие последствия».

Также, видео «нарушают публичные интересы» России и права круга лиц, включая «право граждан на гарантированную Конституцией жизнь в правовом государстве», считает суд.

Решения были вынесены 14 декабря судьей Темботом Сохроковым. Из картотеки убрали упоминания об истце и ответчике.

В частности суд запретил видео, на котором изображены российские военнопленные — майор Игорь Морозов рассказывает им об условиях содержания (на данный момент доступно на ютьюбе, набрало около 2 млн просмотров).

Также в список запрещенных попали ролики, показывающие жизнь жителей Чечни во время штурма Грозного в 1995 году, входящие в Грозненский район танки и солдатов, разминирующих территорию, бомбардировку станицы Первомайская в 1994 году. Пока они доступны на сайте агентства.

На данный момент на ютьюбе доступ ограничен только к набравшему миллион просмотров видео с кадрами бомбардировок Грозного в 2000 году. На нем полевой командир Хизир Хачукаев рассказывает о потерях среди российских войск. На сайте AP тем не менее осталась аннотация к ролику.