перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России за сутки выявили 28 284 случая коронавируса 11:16
Центр имени Гамалеи до конца года разработает аналог препарата от COVID-19, которым лечился Трамп 10:59
Roman Archaeology/Twitter В Помпеях раскопали древний магазин еды. На его прилавке нашли батончик, которому две тысячи лет
В Помпеях раскопали древний магазин еды. На его прилавке нашли батончик, которому две тысячи лет 9:52
В московском баре нашли тайные комнаты. Их посетители пили после 23.00, сидя на коленях друг у друга 9:01
Tesla от Тинькова для лучших сотрудников, трейлер «ВандаВижен» и другие новости дня Вчера в 20:35 Дайджест
Блогеры из российского тикток-хауса рассказали о домогательствах продюсера. Он это отрицает Вчера в 19:58
Любовь Соболь допросили пять раз за день. У нее была очная ставка с тещей сотрудника ФСБ Кудрявцева Вчера в 18:05
Patrick Vierthaler/Flickr Япония закрывает границы на въезд из всех регионов мира
Япония закрывает границы на въезд из всех регионов мира Вчера в 16:49
Cyberpunk 2077 признали самой красивой игрой 2020 года Вчера в 16:06
В Екатеринбурге бывшим полицейским отменили приговоры за изнасилование в служебной машине Вчера в 15:35
Ученые назвали напиток, который вызывает самое сильное похмелье Вчера в 15:11
Группа Crosses фронтмена Deftones выпустила песню впервые за шесть лет Вчера в 15:05
Pixabay Турция ужесточит правила въезда с 28 декабря
Турция ужесточит правила въезда с 28 декабря Вчера в 14:29
Минздрав разрешил прививать людей старше 60 лет вакциной от коронавируса «Спутник V» Вчера в 14:07
Число желающих остаться на удаленке навсегда увеличилось вдвое с апреля Вчера в 13:56
Олег Тиньков подарил пятерым лучшим сотрудникам «Тинькофф банка» по автомобилю Tesla Вчера в 13:28
Россиянин в одиночку пересек Тихий океан, чтобы во время пандемии коронавируса встретиться с семьей Вчера в 12:55
Viv Lynch/Flickr Шайа ЛаБаф пройдет лечение от наркозависимости и получит психологическую помощь
Шайа ЛаБаф пройдет лечение от наркозависимости и получит психологическую помощь Вчера в 12:44
В России за сутки выявили 29 258 случаев коронавируса Вчера в 11:22
В массачусетском городе на заправках разместят стикеры с предупреждением о климатическом кризисе Вчера в 11:11
Отключить рекламу

Центр имени Гамалеи до конца года разработает аналог препарата от COVID-19, которым лечился Трамп

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:59

Исследовательский центр имени Гамалеи получил грант на разработку препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител — аналогичным препаратом лечился президент США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова директора центра Александра Гинцбурга.

Разработки могут представить в конце 2021 года, заявил он. Это может произойти и раньше — «может быть, даже осенью», уточнил Гинцбург.

«Это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — рассказал глава центра.

Заболевший коронавирусом в октябре Трамп, по словам его лечащего врача Шона Конли, принимал экспериментальную сыворотку на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals.

Также центр имени Гамалеи работает над созданием вакцины, которая одновременно защищает от коронавируса и гриппа. Эта универсальная технология, отработанная на ротавирусах, отметил Гинцбург — она также должна появиться к концу 2021 года.

«Технология, которая должна в принципе позволять создавать сразу вакцинные препараты к различным штаммам одного и того же возбудителя <…> или уже к даже различным вирусам, как коронавирус и вирус гриппа, когда надо одновременно фактически защищать человека», — описал Гинцбург вакцину.

Кроме того, он заявил, что в центре работают над «всякой химией», которая защитит пациентов от внутрибольничных инфекций — этот фактор Гинцбург назвал основной причиной смерти ковидных больных в стационаре.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
мультфильм
Семейка Крудс: Новоселье
Доисторическая семейка снова в деле
рок
Маскарад «По...пляшем!»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Обратная связь
«Квартет И» + Ирина Горбачева празднуют Новый год
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить