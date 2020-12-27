Центр имени Гамалеи до конца года разработает аналог препарата от COVID-19, которым лечился Трамп

Исследовательский центр имени Гамалеи получил грант на разработку препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител — аналогичным препаратом лечился президент США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова директора центра Александра Гинцбурга.

Разработки могут представить в конце 2021 года, заявил он. Это может произойти и раньше — «может быть, даже осенью», уточнил Гинцбург.

«Это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — рассказал глава центра.

Заболевший коронавирусом в октябре Трамп, по словам его лечащего врача Шона Конли, принимал экспериментальную сыворотку на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals.

Также центр имени Гамалеи работает над созданием вакцины, которая одновременно защищает от коронавируса и гриппа. Эта универсальная технология, отработанная на ротавирусах, отметил Гинцбург — она также должна появиться к концу 2021 года.

«Технология, которая должна в принципе позволять создавать сразу вакцинные препараты к различным штаммам одного и того же возбудителя <…> или уже к даже различным вирусам, как коронавирус и вирус гриппа, когда надо одновременно фактически защищать человека», — описал Гинцбург вакцину.

Кроме того, он заявил, что в центре работают над «всякой химией», которая защитит пациентов от внутрибольничных инфекций — этот фактор Гинцбург назвал основной причиной смерти ковидных больных в стационаре.