В Помпеях раскопали древний магазин еды. На его прилавке нашли батончик, которому две тысячи лет

Археологи в Помпеях обнаружили термополий — украшенный фресками уличный магазин, где посетителям продавали горячую еду и напитки. Об этом сообщает CNN.

Археологи нашли остатки древнего магазина на территории Археологического парка. В нем также нашли терракотовые банки, а в них, в свою очередь — следы еды, которой почти две тысячи лет.

Лицевая сторона термополия была украшена яркими фресками, на некоторых из них были изображены животные, которые продавались в магазине, например курица и две утки, висящие вверх ногами. Археологи также нашли украшенную бронзовую чашу для питья, известную как патера, керамические кувшины, используемые для приготовления тушеных блюд и супов, винные фляги и амфоры.

Как рассказал директор парка Помпеи, Массимо Оссана раскопки целого термополия проводятся впервые. По словам антрополога Валерии Аморетти, в контейнерах термополия действительно были обнаружены следы свинины, рыбы, улиток и говядины. Ученая назвала это открытие «свидетельством огромного разнообразия продуктов животного происхождения, используемых для приготовления блюд».

На прилавке термополия также обнаружили древний аналог энергетического батончика, а на стенах — юмористические картинки с подписями на древнегреческом языке.