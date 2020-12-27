В московском баре нашли тайные комнаты. Их посетители пили после 23.00, сидя на коленях друг у друга

В московском баре Mendeleev нашли потайные комнаты, где посетители выпивали после 23.00 и курили. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

Сотрудники ОАТИ накрыли заведение, которое располагается по адресу Петровка, дом 20/1, вместе с полицейскими. По словам главного инспектора Яна Поповского, работники отказывались открыть дверь — тогда ее выбили кувалдой.

«В основных помещениях не было света и посетителей. Однако, у проверяющих была информация о находящихся внутри посетителях. Под угрозой применения спецсредств к дверям охрана их открыла, в результате чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70 человек, которые находились в небольшом помещении запертыми», — рассказал Поповский.

Посетители бара, по словам Поповского, пили алкоголь после 23.00, курили сигареты и кальян. В потайных помещениях была высокая плотность людей, так что некоторые из них сидели на коленях друг у друга.

Теперь администрации бара грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток по решению суда. Если же здоровью кого‑то из посетителей был причинен вред, то штраф достигнет миллиона рублей. Уведомления о правонарушении ОАТИ направило в Роспотребнадзор и противопожарные органы.