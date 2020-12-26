Tesla от Тинькова для лучших сотрудников, трейлер «ВандаВижен» и другие новости дня

В России за сутки выявили 29 258 случаев коронавируса, а общее число заболевших в стране превысило три миллиона. Британский штамм коронавируса добрался до Азии: первых заразившихся зарегистрировали в Японии.

Япония из‑за этого вводит запрет на въезд для граждан всех стран мира, который будет действовать с конца декабря по конец января. Турция обязала туристов, прибывающих в страну с 28 декабря, предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Минздрав разрешил прививать вакциной от коронавируса «Спутник V» людей старше 60 лет, вакцинироваться можно с сегодняшнего дня, 26 декабря. Российская вакцина показала эффективность свыше 90% на пожилых людях.

Следователи провели очную ставку между Любовью Соболь и Галиной Субботиной — тещей сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, в квартиру которого пыталась попасть юристка ФБК. Соболь допросили пять раз за 16 часов, а также взяли образец ее ДНК.

В Екатеринбурге троим бывшим полицейским отменили приговоры за изнасилование в служебной машине. Дело отправили на новое рассмотрение, на это время экс-полицейским отменили арест и назначили запрет определенных действий.

В Пскове военный случайно расстрелял из пушки торговый центр. Снаряд проломил крышу ТРЦ «Фьорд Плаза» и приземлился в магазине «Детский мир», посетителей эвакуировали, никто не пострадал.

Россиянин в одиночку пересек Тихий океан, чтобы во время пандемии коронавируса встретиться с семьей. За полгода он доплыл на парусной яхте из Франции в Новую Зеландию.

Олег Тиньков подарил пятерым лучшим сотрудникам «Тинькофф банка» по автомобилю Tesla. «В благодарность за многолетнюю работу, высокие результаты и важный вклад в общее дело», — написал предприниматель.

Cyberpunk 2077 признали самой красивой игрой 2020 года. Несмотря на то что не на всех ПК можно по достоинству оценить преимущества игры, эксперты отметили ее детализацию, освещение и другие визуальные особенности.

Опубликован трейлер сериала «ВандаВижен» с Элизабет Олсен и Полом Беттани. Премьера — 15 января на Disney+.

Госпел-коллектив Канье Уэста Sunday Service Choir выпустил EP «Emmanuel», а группа Crosses фронтмена Deftones представила первую песню за шесть лет.