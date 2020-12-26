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Любовь Соболь допросили пять раз за день. У нее была очная ставка с тещей сотрудника ФСБ Кудрявцева

Анастасия Цой
Сегодня в 18:05

Следователи провели очную ставку между юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь и Галиной Субботиной — тещей сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Об этом рассказала в фейсбуке член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Вчера целый день на протяжении почти 16 часов с ней (Любовью Соболь — Прим. ред.) проводили следственные действия. Она сказала, что с ней были проведены очные ставки: одна из них была с тещей того самого Кудрявцева, причем эта очная ставка проходила в десять вечера. Она с адвокатом возражала против проведения очной ставки в такое позднее время, но им отказали», — сказала Литвинович.

За это время сотрудницу ФБК допросили пять раз, а потом отвезли в изолятор временного содержания на Петровке в Москве. Соболь помести в трехместную камеру, которая, по ее словам, напоминает «детский лагерь восьмидесятых годов».

По уголовному делу о незаконном проникновении в жилище, по которому проходит Любовь Соболь, назначили восемь экспертиз, в том числе экспертизу ДНК. Для этого у нее взяли медицинскую маску, которую она носила. По словам Литвинович, «целых шесть следователей ведут дело Соболь».

Вчера на Любовь Соболь завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища после того, как она пыталась попасть в квартиру к Константину Кудрявцеву — одному из фигурантов расследования Алексея Навального.

Подробности уголовного дела, которые сообщил Следственный комитет, можно прочитать здесь.

Несколько дней назад Алексей Навальный опубликовал видео, в котором он звонит сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, представляясь помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, а тот подтверждает свою причастность к преступлению и рассказывает подробности об отравлении: например, то, что яд нанесли на трусы политика. ФСБ назвала запись разговора подделкой.

Кудрявцев упоминается в расследовании Bellingcat, сделанном совместно с другими СМИ и Фондом борьбы с коррупцией и рассказывающем о том, что Алексея Навального пыталась отравить специальная группа ФСБ, следившая за ним на протяжении нескольких лет.

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