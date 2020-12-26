Любовь Соболь допросили пять раз за день. У нее была очная ставка с тещей сотрудника ФСБ Кудрявцева

Следователи провели очную ставку между юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь и Галиной Субботиной — тещей сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Об этом рассказала в фейсбуке член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Вчера целый день на протяжении почти 16 часов с ней (Любовью Соболь — Прим. ред.) проводили следственные действия. Она сказала, что с ней были проведены очные ставки: одна из них была с тещей того самого Кудрявцева, причем эта очная ставка проходила в десять вечера. Она с адвокатом возражала против проведения очной ставки в такое позднее время, но им отказали», — сказала Литвинович.

За это время сотрудницу ФБК допросили пять раз, а потом отвезли в изолятор временного содержания на Петровке в Москве. Соболь помести в трехместную камеру, которая, по ее словам, напоминает «детский лагерь восьмидесятых годов».