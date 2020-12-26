Япония закрывает границы на въезд из всех регионов мира

Япония вводит запрет на въезд для граждан всех стран мира. Об этом сообщает газета «Санкэй симбун».

Ограничение будет действовать с 28 декабря до конца января 2021 года. Решение связано со вспышкой заражения новым штаммом коронавируса, которую зафиксировали на днях.

21 декабря в Японию вернулись пять человек, заразившихся COVID-19 — все они прилетели из Великобритании. Двое заболевших прибыли в токийский аэропорт Ханэда, еще трое — в аэропорт Кансай в Осаке. Всех их поместили на карантин, и медработники теперь пытаются отследить каждого, кто мог контактировать с заболевшими, и выявить вероятные пути передачи инфекции.

Ранее из‑за новой мутации коронавируса Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Британский штамм COVID-19 выявили уже в нескольких странах Европы, а также в Австралии и ЮАР.