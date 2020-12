Cyberpunk 2077 признали самой красивой игрой 2020 года

Также в топе игр с самой красивой графикой в этом году оказались Spider-Man Miles Morales, Microsoft Flight Simulator, Half-Life: Alyx, The Last of Us: Part II, Demon's Souls Remake, DOOM Eternal, Ori and the Will of the Wisps и Minecraft RTX.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря — после длинной череды переносов. Действие игры разворачивается в футуристичном городе Найт-сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. Несмотря на задержки, во время которых создатели обещали устранить неполадки, игра вышла со множеством багов. «Афиша Daily» нашла самые забавные и собрала впечатления игроков.

Недавно создатели игры — польская студия CD Projekt Red — извинились за это перед геймерами и пообещали вернуть деньги всем, кто недоволен релизом. Sony убрала игру из PlayStation Store.