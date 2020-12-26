перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Patrick Vierthaler/Flickr Япония закрывает границы на въезд из всех регионов мира
Япония закрывает границы на въезд из всех регионов мира 16:49
Cyberpunk 2077 признали самой красивой игрой 2020 года 16:06
В Екатеринбурге бывшим полицейским отменили приговоры за изнасилование в служебной машине 15:35
Ученые назвали напиток, который вызывает самое сильное похмелье 15:11
Группа Crosses фронтмена Deftones выпустила песню впервые за шесть лет 15:05
Pixabay Турция ужесточит правила въезда с 28 декабря
Турция ужесточит правила въезда с 28 декабря 14:29
Минздрав разрешил прививать людей старше 60 лет вакциной от коронавируса «Спутник V» 14:07
Число желающих остаться на удаленке навсегда увеличилось вдвое с апреля 13:56
Олег Тиньков подарил пятерым лучшим сотрудникам «Тинькофф банка» по автомобилю Tesla 13:28
Россиянин в одиночку пересек Тихий океан, чтобы во время пандемии коронавируса встретиться с семьей 12:55
Viv Lynch/Flickr Шайа ЛаБаф пройдет лечение от наркозависимости и получит психологическую помощь
Шайа ЛаБаф пройдет лечение от наркозависимости и получит психологическую помощь 12:44
В России за сутки выявили 29 258 случаев коронавируса 11:22
В массачусетском городе на заправках разместят стикеры с предупреждением о климатическом кризисе 11:11
Депутат в Якутии раскритиковал министра за декольте. Парламентария отчитал губернатор 10:08
Семейная идиллия в новом трейлере сериала «ВандаВижен» 9:22
The Sunday Service Collective/Instagram Хор Канье Уэста выпустил EP «Emmanuel»
Хор Канье Уэста выпустил EP «Emmanuel» 8:58
В США нашли покупателя для ранчо Майкла Джексона. «Неверленд» не могли продать больше четырех лет 4:07
В Пскове военный расстрелял из пушки торговый центр. Он случайно выпустил два снаряда 3:13
Vetements сделал экологичную елку из носков 2:29
Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров года 1:37
Отключить рекламу

Cyberpunk 2077 признали самой красивой игрой 2020 года

Анастасия Цой
Сегодня в 16:06

Издание Digital Foundry опубликовало рейтинг самых красивых видеоигр 2020 года. Его составили авторитетные эксперты игровой индустрии.

Первое место заняла игра Cyberpunk 2077. В обзоре упоминаются высокая детализация, рейтрейсинг, тени, отражения, глобальное освещение и прочие визуальные особенности игры. При этом эксперты отметили, что все преимущества Cyberpunk 2077 можно по достоинству оценить только на ПК с самой современной начинкой.

Также в топе игр с самой красивой графикой в этом году оказались Spider-Man Miles Morales, Microsoft Flight Simulator, Half-Life: Alyx, The Last of Us: Part II, Demon's Souls Remake, DOOM Eternal, Ori and the Will of the Wisps и Minecraft RTX.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря — после длинной череды переносов. Действие игры разворачивается в футуристичном городе Найт-сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. Несмотря на задержки, во время которых создатели обещали устранить неполадки, игра вышла со множеством багов. «Афиша Daily» нашла самые забавные и собрала впечатления игроков.

Недавно создатели игры — польская студия CD Projekt Red — извинились за это перед геймерами и пообещали вернуть деньги всем, кто недоволен релизом. Sony убрала игру из PlayStation Store.

Подробности по теме
Cyberpunk 2077 только вышла, а для нее уже сделали ремейк. Только для консоли 1995 года
Cyberpunk 2077 только вышла, а для нее уже сделали ремейк. Только для консоли 1995 года
Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
мультфильм
Семейка Крудс: Новоселье
Доисторическая семейка снова в деле
рок
Маскарад «По...пляшем!»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Обратная связь
«Квартет И» + Ирина Горбачева празднуют Новый год
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить