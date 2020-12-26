В Екатеринбурге бывшим полицейским отменили приговоры за изнасилование в служебной машине

В Екатеринбурге троим бывшим полицейским отменили приговоры за изнасилование задержанной — 22-летней уроженки Казахстана — в служебной машине, пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката.

Дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Такое решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы осужденных. Кроме того, экс-полицейским отменили арест и назначили запрет определенных действий на время нового разбирательства.

По версии суда, в 2019 году сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю девушку, посадили ее в служебный автомобиль, где затем изнасиловали. Обвиняемых и их начальников уволили с занимаемых постов.

В июле двоих полицейских приговорили к шести годам лишения свободы, а одного — к шести с половиной годам колонии. Их признали виновными в изнасиловании, совершенном группой лиц, и иных действиях сексуального характера. Прокуратура просила для обвиняемых до девяти лет колонии.

Ранее адвокат потерпевшей заявлял, что защитники полицейских пытаются переквалифицировать дело, утверждая, что девушка оказывала интимные услуги и секс был по обоюдному согласию. Еще до вынесения приговора подсудимым меняли меру пресечения с домашнего ареста на запрет общаться между собой, со свидетелями и потерпевшей.

Адвокат девушки говорил, что на нее оказывается психологическое давление: защитница полицейских угрожала ей высылкой из страны из‑за отсутствия регистрации. Кроме того, на потерпевшую давило то, что ее насильники могут свободно передвигаться по городу.