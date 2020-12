Группа Crosses фронтмена Deftones выпустила песню впервые за шесть лет

Группа Crosses, которую основал фронтмен Deftones Чино Морено, выпустила песню «The Beginning Of The End». Трек можно послушать на популярных стриминговых платформах.

«The Beginning Of The End» — кавер на земляков Морено из калифорнийского города Сакраменто, группы Cause & Effect. Это первая запись Crosses с 2014 года, когда коллектив выпустил свой дебютный альбом.