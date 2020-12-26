Группа Crosses фронтмена Deftones выпустила песню впервые за шесть лет

«The Beginning Of The End» — кавер на земляков Морено из калифорнийского города Сакраменто, группы Cause & Effect. Это первая запись Crosses с 2014 года, когда коллектив выпустил свой дебютный альбом.

Crosses вместе с Морено основали гитарист Far Шон Лопес и бассист Чак Дум в 2011 году. Помимо альбома коллектив выпустили два EP.

Основная группа Чино Морено Deftones в этом году радовала поклонников релизами. В сентябре у музыкантов вышел альбом «Ohms», первый с 2016 года. В декабре они опубликовали переиздание пластинки «White Pony», которой в этом году исполнилось 20 лет. К ней прилагается сборник ремиксов «Black Stallion», треки для которого подготовили Майк Шинода из Linkin Park, DJ Shadow, Phantogram, Squarepusher, Роберт Смит из The Cure и другие.