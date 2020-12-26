Турция ужесточит правила въезда с 28 декабря

Минздрав Турции обязал туристов, прибывающих в страну, предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщил глава ведомства Фахреттин Коджа, пишут «Ведомости».

«Каждый пассажир, прибывающий в нашу страну воздушным транспортом с 28 декабря, воздушным и наземным транспортом, начиная с 30 декабря, будет обязан представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. В противном случае им не разрешат въезд в страну», — объявил Коджа.

Ранее власти Турции запретили отелям проводить развлекательные программы 31 декабря и ввели комендантский час на период с 31 декабря по 4 января (он будет действовать с 21.00 до 05.00). Во время праздников проверки выполнения требований по борьбе с коронавирусом будут усилены.

В Турции на сегодняшний день выявлено 2,1 млн случаев коронавируса. Более 19 тыс. человек скончались.