Олег Тиньков подарил пятерым лучшим сотрудникам «Тинькофф банка» по автомобилю Tesla, рассказал он в инстаграме. Так предприниматель поблагодарил их за хорошую работу.
«Крутым сотрудникам — крутые подарки: в благодарность за многолетнюю работу, высокие результаты и важный вклад в общее дело я решил подарить лучшим из лучших в «Тинькофф» пять новеньких Tesla! Ребята, спасибо за вашу работу, теперь вы заряжены практически в буквальном смысле!» — написал Тиньков.
Он добавил, что потратил на автомобили свои деньги, а не деньги компании, а также пообещал, что такие подарки станут ежегодной традицией.
В этом году «Тинькофф банк» попал в топ-3 лучших работодателей России по версии журнала Forbes.
Недавно Тиньков сообщил, что у него наступила полная ремиссия на молекулярном уровне после пересадки костного мозга. В марте он рассказал, что лечится от острой формы лейкемии.