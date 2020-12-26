Олег Тиньков подарил пятерым лучшим сотрудникам «Тинькофф банка» по автомобилю Tesla, рассказал он в инстаграме. Так предприниматель поблагодарил их за хорошую работу.

«Крутым сотрудникам — крутые подарки: в благодарность за многолетнюю работу, высокие результаты и важный вклад в общее дело я решил подарить лучшим из лучших в «Тинькофф» пять новеньких Tesla! Ребята, спасибо за вашу работу, теперь вы заряжены практически в буквальном смысле!» — написал Тиньков.

Он добавил, что потратил на автомобили свои деньги, а не деньги компании, а также пообещал, что такие подарки станут ежегодной традицией.