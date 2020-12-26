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Шайа ЛаБаф пройдет лечение от наркозависимости и получит психологическую помощь

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:44

Адвокат Шайи ЛаБафа заявил, что актер планирует отправиться в клинику, где получит психологическое лечение и пройдет реабилитацию от наркозависимости. По словам защиты, актер знает, что ему нужна помощь, передает Variety.

Выяснилось, что Оливия Уайлд уволила Шайа ЛаБафа из своего триллера «Не волнуйся, солнышко», хотя изначально причиной назвали несостыковку в расписании. Уайлд сочла поведение ЛаБафа непристойным, с чем согласилась вся съемочная группа проекта. Артиста заменил Гарри Стайлз.

В декабре британская певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) подала в суд на ЛаБафа. Она обвинила его в сексуальном насилии, побоях и причинении эмоционального стресса.

Против ЛаБафа также выступила стилистка Кэролин Фо — она обвинила звезду «Трансформеров» в рукоприкладстве. Вместе с FKA Twigs они пытались уладить конфликт спор без огласки в СМИ в суде и требовали, чтобы он пожертвовал деньги организациям по борьбе с домашним насилием и прошел психологическое лечение. Артист отказался от второго условия.

По словам FKA Twigs, чтобы вжиться в роль Крипера из боевика «Выбивая долги», ЛаБаф отстреливал на улицах бездомных собак. Психотерапевт Дженнифер Массельман, которая помогает людям с наркозависимостью, считает, что актер сможет изменить свое поведение, если добровольно пройдет лечение. После этого в киноиндустрии будут решать, стоит ли с ним работать дальше.

Ранее Netflix убрал Шайю ЛаБафа из раздела For Your Consideration на своем сайте за роль в фильме  «Фрагменты женщины» после обвинений FKA Twigs. Его также удалили из синопсиса картины и списка ее создателей, которых платформа выдвинула на соискание премий.

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