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Россиянин в одиночку пересек Тихий океан, чтобы во время пандемии коронавируса встретиться с семьей

Анастасия Цой
Сегодня в 12:55

Россиянин Дмитрий Пелевин в одиночку пересек Тихий океан, чтобы во время пандемии коронавируса встретиться с семьей, сообщает Radio New Zealand.

Пелевин был во Франции, когда началась пандемия. Из‑за ограничений, связанных с ней, он так и не смог вылететь в Новую Зеландию, где живет его жена и сын. Мужчина решил добраться до семьи по океану. Он купил 11-метровую яхту и отправился на ней в путешествие. До этого россиянин около десяти лет занимается парусным спортом, но еще никогда не выходил в море один.

Он отправился с карибского острова Мартиника, добрался до Панамы, через канал вышел в Тихий океан и дошел до Окленда в Новой Зеландии. За полгода Пелевин преодолел 13 тыс. километров.

Мужчина рассказал, что планировал добраться до Новой Зеландии в октябре, чтобы успеть на день рождения сына. Однако по пути возникли сложности.

«Мне все время не везло с погодой, потому что наступил сезон циклонов. Сразу после выхода из Панамы у меня сломался двигатель, до Таити я шел практически без него. Затем оторвался главный парус, пришлось плыть только с одним», — цитирует Пелевина Daily Mail.

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