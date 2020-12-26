В России за сутки выявили 29 258 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 240 случаев больше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Псковской, Свердловской, Воронежской, Ростовской областях, Республике Карелии и Архангельской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 021 964. За последние сутки вылечились 28 185 человек, за все время — более 2,4 млн. За сутки умерли 567 пациентов, за все время — 54 226.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 79,8 млн человек, 1,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (18,7 млн). На втором и третьем — Индия (10,1 млн) и Бразилия (7,4 млн).