В России за сутки выявили 29 258 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 240 случаев больше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Псковской, Свердловской, Воронежской, Ростовской областях, Республике Карелии и Архангельской области.