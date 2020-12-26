В массачусетском городе на заправках разместят стикеры с предупреждением о климатическом кризисе

Кембридж в штате Массачусетс стал первым городом США, где власти обязали размещать на заправках стикеры, предупреждающие о климатическом кризисе. Об этом сообщает The Guradian.

Наклейки выполнены в ярко-желтом цвете. На них говорится, что сжигание бензина, дизельного топлива и этанола приводит к «серьезным последствиям для здоровья человека и окружающей среды, включая изменение климата».

«Кембридж усиленно работает с нашим сообществом в рамках борьбы с изменением климата. Стикеры на бензоколонках будут напоминать водителям подумать об изменении климата и, возможно, рассмотреть экологически чистые варианты», — заявил представитель городской администрации.

Местные власти приняли указ о размещении наклеек на всех заправках Кембриджа еще в январе, и недавно был разработан их финальный дизайн. Цель города — сократить число вредных выбросов на 80% и добиться углеродной-нейтральности к 2050 году.

Власти Новой Зеландии объявили в стране режим чрезвычайной ситуации из‑за изменения климата. Правительство обязало государственные учреждения к 2025 году сократить уровень выброса углерода до нейтрального.