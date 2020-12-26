Депутат в Якутии раскритиковал министра за декольте. Парламентария отчитал губернатор

Депутат на заседании 24 декабря заявил, что нужно следить за внешним видом чиновников и подчеркнул, что замечание в первую очередь относится к тем, кто следит за «этикой госслужащего».

В Якутии депутат Петр Аммосов во время пленарного заседания раскритиковал местного министра предпринимательства, торговли и туризма Ирину Высоких за ее «открытую часть тела». Запись переговоров позже появилась в сети.

«Я вот сегодня смотрел как мужчина, не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела, понимаете?» — сказал Аммосов.

В ответ Высоких отметила, что не собирается обсуждать с ним свой внешний вид, после чего спикер парламента заявил, что у министра нет права «комментировать» народных депутатов, пообещал доложить о случившемся ее руководству и отключил ей микрофон.

Аммосов отказался просить прощения за инцидент, а депутат Виктор Федоров принес извинения за своего коллегу. Пресс-секретарь Заксобрания Якутии Чокуур Гаврильев заявил, что в парламенте проверят Аммосова на предмет нарушения депутатской этики. «Депутат в первую очередь сам должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к лицам, присутствующим на заседании» — сказал Гаврильев.

25 декабря глава Якутии Айсен Николаев выпустил обращение, в котором назвал произошедшее «крайне неприятным и некрасивым». «Недопустимо такое отношение со стороны мужчины к женщине в любом случае, тем более со стороны народного депутата», — отметил он.