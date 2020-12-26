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Хор Канье Уэста выпустил EP «Emmanuel»

Константин Зорниченко
Сегодня в 8:58

Госпел-коллектив Канье Уэста Sunday Service Choir выпустил EP «Emmanuel». Его можно послушать на всех популярных стриминговых платформах.

Пять треков альбома вдохновлены «древними и латинскими мотивами», сообщает Pitchfork со ссылкой на пресс-релиз коллектива. «Emmanuel», согласно музыкантам, означает «с нами Бог».

Мини-альбом хора Канье Уэста вышел ровно спустя год после того, как группа выпустила свой первый альбом «Jesus Is Born». В пластинку из 19 треков вошли несколько перепетых песен самого Уэста, например, «Father Stretch» и «Ultralight Beam».

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