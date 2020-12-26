В США нашли покупателя для ранчо Майкла Джексона. «Неверленд» не могли продать больше четырех лет

В США наконец нашли покупателя для знаменитого ранчо Майкла Джексона «Неверленд», которое не могли продать с 2015 года. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Владельцем поместья в 40 км от Санта-Барбары стал миллиардер Рон Беркл, ранее консультировавший самого Джексона по деловым вопросам. Беркл приобрел ранчо за 22 млн долларов при первоначальной цене в 100 млн долларов.

Цена на «Неверленд» падала в течение последних пяти лет из‑за отсутствия желающих купить его. В прошлом году за земли Джексона и все постройки на их территории просили 31 млн долларов. Сам музыкант заплатил за ранчо в 1987 году около 19,5 млн долларов.

На территории артист построил собственный парк развлечений, включавший в себя железную дорогу и колесо обозрения. Также в «Неверленде» появился зоопарк — в нем проживали орангутанги, ламы и даже слон, подаренный Джексону актрисой Елизабет Тейлор.

Всего на ранчо находятся 22 строения, в том числе особняк в нормандском стиле площадью 115 кв. м. На площади в 2,7 тыс. акров можно найти несколько гостевых домов, бассейн с беседкой, баскетбольную площадку, теннисный корт и кинотеатр на 50 мест.

В «Неверленде», названном в честь острова из пьесы Джеймса Барри, Джексон жил до 2005 года. В 2008 году певец из‑за финансовых трудностей был вынужден продать свою долю в ранчо инвестиционной компании Colony Capital.