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В Пскове военный расстрелял из пушки торговый центр. Он случайно выпустил два снаряда

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:13

В Пскове военный случайно расстрелял из пушки торговый центр. Он по ошибке выпустил в здание два снаряда. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел на территории военной части, где 19-летний ефрейтор Комаров обслуживал БМД-4 — боевую десантную машину. Во время работ пушка дважды выстрелила в воздух: один снаряд улетел в неизвестном направлении, а другой проломил крышу ТРЦ «Фьорд Плаза».

При выстрелах, насколько известно авторам канала, никто не пострадал, хотя 300 посетителей ТРЦ пришлось эвакуировать. Снаряд приземлился на втором этаже торгового комплекса, в магазине «Детский мир», но, к счастью, никого не задел.

Впрочем, судьба второго боеприпаса пока неизвестна. Причины случайных выстрелов также остаются на данный момент загадкой. Возможно, всему виной неисправность военной техники.

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