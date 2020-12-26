Vetements сделал экологичную елку из носков

Модный бренд Vetements решил отметить Рождество и поздравить клиентов с праздником необычным образом. 25 декабря в инстаграме компании появилось фото елки, сделанной из разноцветных носков.

Самодельный символ праздника получился около полутора метров высотой. «Елку», которая представляет собой, в общем-то, гору из носков и гольфов, разместили на платформе с поздравительной надписью «Пусть ваш год будет наполнен радостью, миром и счастьем».