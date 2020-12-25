Московские школьники могут вернуться к очному обучению после Нового года

Московские школьники могут вернуться к очному обучению уже после Нового года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам чиновника, учащиеся 6-11-х классов вновь пойдут в школы после зимних каникул, если позволит эпидемическая обстановка. Об этом сотрудники Минпросвещения договорились с департаментом образования столицы и Минобром.

Кравцов считает, что уровень знаний у школьников не падает из‑за удаленки, поэтому главное — не прерывать учебный процесс. «В целом каких‑то серьезных опасений нет. Мы дали рекомендации школам скорректировать свои рабочие программы, учебные программы», — отметил он.

На карантине сейчас, как отметил глава Минпросвещения, находятся только 2% школ. При этом большинство начальных школ не закрывались вообще. В частности, столичные ученики 1-5-х классов продолжают посещать учебные заведения.

Учащиеся средних и старших классов перешли на дистанционный режим обучения в октябре. В начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин продлил удаленку до конца 2020 года, чтобы уберечь подростков, более подверженных заражению, от COVID-19.