Королева Великобритании Елизавета II выступила с рождественской речью

Королева Великобритании Елизавета II выпустила традиционное обращение на Рождество к поданным. Видеоролик можно посмотреть на ютьюбе.

Запись транслировали все основные британские радиостанции и телеканалы. Елизавета II заверила британцев, что в это Рождество они не одиноки — хоть в мире и разгар пандемии и вызванного ей кризиса.

«Знайте, вы не одни, и позвольте заверить, что мои мысли и молитвы сейчас с вами», — сказала она своим поданным.

Королева заявила, что понимает, всех кто не может в полной мере насладиться Рождеством из‑за потери близких или невозможностью встретиться с ними. Однако «даже в самые темные ночи есть надежда на новый рассвет», уверена Елизавета II.

Она добавила, что королевская семья в 2020 году вдохновлялась историями людей из разных частей Британии, помогавших тем, кто в этом нуждался. «В Соединенном Королевстве и во всем мире люди достойно встретили вызовы, которые принес этот год. Я горжусь ими и глубоко тронута их спокойствием и решимостью», — сказала Елизавета II.

Королева Великобритании привела в пример притчу из Библии о добром самаритянине. В трудное время подобные добрые самаритяне появились в разных уголках страны, помогая людям вне зависимости от пола, расы и происхождения, отметила Елизавета II.

Издание Би-би-си отметило, что во время своей речи королева ни разу не использовала слова «пандемия» или «коронавирус».