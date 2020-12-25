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В Нэшвилле произошел взрыв. Он повредил десятки зданий и привел к госпитализации трех человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:04

В американском штате Теннесси, в городе Нэшвилле утром 25 декабря взорвался автомобиль. В результате происшествия пострадали три человека, десятки зданий оказались повреждены. По мнению полиции, взрыв был преднамеренным. Об этом сообщил CNN.

Фургон подорвался в самом центре города, на Второй северной авеню, около 6.30 утра по местному времени. Сотрудники полиции узнали о предстоящем взрыве за час до этого: им поступило сообщение о том, что машина воспроизводит аудио с предупреждением.

Согласно сообщению, звучащему из автомобиля, бомба должна была взорваться через 15 минут. Полицейские срочно начали эвакуировать жителей района, а саперы, прибывшие на место, попытались предотвратить взрыв.

Тем не менее, он все же прогремел и, по словам полицейского Дона Ааарона, нанес «значительный ущерб» инфраструктуре — в десятках домов выбило стекла. Во время взрыва пострадали три человека, все они госпитализированы.

Взрывная волна сбила с ног одного из офицеров полиции, а также оглушила другого. Однако, по заверению Аарона, никто не был серьезно ранен. Фургон вскоре загорелся, для его тушения вызвали пожарные бригады.

«На улице все горело. Там было три машины, которые полностью поглотил огонь», — рассказал очевидец Бак МакКой, отметивший также, что за 10 минут до взрыва он слышал выстрелы с улицы, а после — видел упавшие деревья на месте происшествия.

Полиция утверждает, что не знает, был ли кто‑либо внутри подорвавшегося автомобиля. Кроме того, правоохранительным службам не известно ничего о других вероятных попытках взрывов.

Расследованием случившегося займется отделение ФБР в Мемфисе. Ему предстоит выяснить, кто стоит за произошедшим и может ли взрыв в Нэшвилле быть терактом на религиозной почве — он произошел в католическое Рождество.

Об инциденте уже сообщили президенту США Дональду Трампу. Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. По его словам, «президент благодарен спасателям и молится за раненых».

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