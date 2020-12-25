На Тони Роббинса подала в суд сотрудница. Она обвинила бизнес-коуча в пиаре на COVID-19

Сотрудница компании Robbins Research International Деспина Коста подала в суд на своего начальника, всемирно известного бизнес-коуча Тони Роббинса. Она обвинила оратора в пиаре на COVID-19. Об этом сообщил Bloomberg.

Женщина утверждает, что Роббинс не отпустил ее в отпуск, когда она заболела коронавирусом, и даже не разрешил перейти на неполный рабочий день. Тем не менее, бизнес-тренер публично утверждал, будто «спас жизнь сотрудницы».

По словам Косты, Роббинс «попытался убедить своих последователей, что у него есть сверхъестественные знания и способности» для лечения COVID-19 и что он «разбирается в этом лучше, чем врачи, лечившие миссис Косту».

При этом коуч угрожал женщине увольнением и без ее согласия рассказал своему окружению о ее болезни. Все это, как отмечает Коста, причинило ей эмоциональные страдания. После того, как ее госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ, Коста подала на Роббинса в суд.

Ее иск направлен не только против самого бизнес-тренера, но также против его жены и всей компании Robbins Research International. В пресс-службе Роббинса обвинения Косты назвали «нелепыми и необоснованными».

По словам сотрудников компании, женщину пока не уволили с должности эксперта по личной эффективности, которую она занимала в течение 18 лет.

Тони Роббинс — один из самых известных в мире публичных ораторов и бизнес-коучей. Цена билетов на его выступление в Москве в 2018 году доходила до 500 тыс. рублей. Из‑за этого организаторов гастролей обвинили в «лохотроне».