Pussy Riot и фонд «Насилию.нет» поучаствуют в «Культраб-маркете». Мероприятие пройдет в «Ровеснике»

В московском баре «Ровесник» в канун Нового года пройдет «Культраб-маркет» — в ним примут участие социальные проекты, у которых нет офлайн-магазинов, но есть мерч. Об этом «Афише Daily» рассказали представители бара.

Мероприятие будут проходить с 26 по 31 декабря — каждый день с 14.00 до 21.00. Организаторы обещают, что на «Культраб-маркете» любой желающий сможет «потрогать, померить и купить» мерч. В соответствии с антикоронавирусными мерами все посетители должны будут носить маски и перчатки, напоминают в «Ровеснике».

В «Культраб-маркете» примут участие бренд одежды и сообщество активистов «Культраб», способствующий развитию гуманной наркополитики Фонд им. Андрея Рылькова, фонд «Насилию.нет», помогающий женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, организация защиты животных «РусДог», журнал «Холод» и фем-панк-группа Pussy Riot (на маркете ее будет представлять Мария Алехина).