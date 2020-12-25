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Pussy Riot и фонд «Насилию.нет» поучаствуют в «Культраб-маркете». Мероприятие пройдет в «Ровеснике»

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:12

В московском баре «Ровесник» в канун Нового года пройдет «Культраб-маркет» — в ним примут участие социальные проекты, у которых нет офлайн-магазинов, но есть мерч. Об этом «Афише Daily» рассказали представители бара.

Мероприятие будут проходить с 26 по 31 декабря — каждый день с 14.00 до 21.00. Организаторы обещают, что на «Культраб-маркете» любой желающий сможет «потрогать, померить и купить» мерч. В соответствии с антикоронавирусными мерами все посетители должны будут носить маски и перчатки, напоминают в «Ровеснике».

В «Культраб-маркете» примут участие бренд одежды и сообщество активистов «Культраб», способствующий развитию гуманной наркополитики Фонд им. Андрея Рылькова, фонд «Насилию.нет», помогающий женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, организация защиты животных «РусДог», журнал «Холод» и фем-панк-группа Pussy Riot (на маркете ее будет представлять Мария Алехина).

«Культраб-маркет» пройдет по адресу: Малый Гнездниковский переулок, дом 9, строение 1, третий этаж. Бесплатная упаковочная станция от бара «Ровесник» будет работать с 28 по 30 декабря, с 18.00 до 21.00.

«2020 год — время, когда всем нужна помощь, особенно некоммерческим и независимым проектам. 2021-й — время хороших перемен (мы надеемся). Приходите сделать подарки себе, своим близким и поддержать проекты», — заявили организаторы маркета.

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