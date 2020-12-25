«Оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру»: СК сообщил детали уголовного дела против Любови Соболь

В Следственном комитете сообщили подробности уголовного дела против юристки Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом говорится в заявлении на сайте СК.

Уголовное дело против Соболь возбудили по ч. 2 ст. 139 УК (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Как рассказали в СК, Соболь 21 декабря пыталась проникнуть в квартиру женщины пожилого возраста, расположенную в Восточном округе Москвы.

Согласно заявлению Следственного комитета, Соболь делала это не одна с «группой лиц». Она также незаконно использовала форму сотрудников Роспотребнадзора, чтобы проникнуть в квартиру, говорится в сообщении.

«После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру», — утверждают в Следственном комитете.

После этого юристка Фонда борьбы с коррупцией обошла все помещения квартиры, «снимая свои противоправные действия на телефон», а затем покинула жилище и «скрылась с места преступления», заявляют в СК.

Об уголовном деле, заведенном на Соболь, стало известно утром 25 декабря. Сама она связала это со своим недавним визитом к одному из предполагаемых отравителей Навального.

21 декабря Любовь Соболь задержали возле дома предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который мог участвовать в отравлении Навального. Адвокат говорил, что ее хотели допросить в ходе доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний.