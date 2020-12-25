Департамент транспорта выставит на аукцион 16 знаков в форме буквы «М» — символы московского метро. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«Они с 1985 года служили городу и много лет верно указывали путь в подземку миллионам жителей. Сейчас мы приводим всю навигацию метро к новому стандарту, да и старые износились, поэтому постепенно их заменяем, а одна из 16 уже снятых букв «М» может поселиться у вас дома», — заявили в Дептрансе.

Начальная стоимость лотов составит 10 тыс. рублей. Принять участие в торгах, которые пройдут 28 декабря в здании Северного речного вокзала, сможет любой желающий. Для этого нужно с 25 декабря зарегистрироваться и оказаться в числе первых 35 первых претендентов на знаменитые знаки.