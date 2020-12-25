Церемония вручения 11-й премии имени Сергея Курехина пройдет 26 декабря

В Петербурге 26 декабря в 18.00 по местному времени состоится XI Церемония вручения ежегодной Премии в области современного искусства им. Сергея Курехина. Церемонию в жанре lo-poly horror Movie можно будет посмотреть онлайн на сайте Центра Курехина и на «Афише».

В рамках церемонии пройдут включения с ведущими, организаторами и лауреатами Премии за 2019 год, а также будет украшена 3D-модель здания реконструируемого центра на Васильевском острове, где вручались первые три премии.

«Премия решила обратиться к зажиганию огня и цифровому Lo-Poly воскрешению. Основная идея Церемонии в этом году — наивное и невинное Цифровое Воскрешение», — утверждают организаторы.

Изначально церемония вручения премии должна была состояться 26 апреля 2020 года на Мальцевском рынке, но ее пенесли на следующий год из‑за пандемии. Режиссёром Церемонии в 2021 году выступит лидер группы Shortparis Николай Комягин.

Премия ежегодно вручается художникам, кураторам, музыкантам, которые в своем творчестве развивают экспериментальные принципы, сформулированные еще в девяностые Курехиным. В этом году премия будет вручена в десяти номинациях: гран-При «Поп-Механика», «Лучшее произведение визуального искусства», «Лучший медиа объект», «Лучший кураторский проект», «Искусство в общественном пространстве», «Лучший текст о современном искусстве», почетная номинация «SKIF» (музыкальный экспериментальный проект) и новая номинация — «Science Art Project». Также специальный приз ежегодно вручает Французский институт — в этом году победителем специального приза стал Владимир Абих и его проект «Thousands of Poetry Hide».