Россия оказалась третьей в мире по числу камер видеонаблюдения. Опережают только Китай и США

Россия занимает третье место в мире по количеству камер видеонаблюдения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Всего в России насчитывается 13,5 млн средств слежения, из которых больше половины (58,7%) — камеры коммерческих организаций для обеспечения собственной безопасности. В госучреждениях и на улицах городов за счет бюджета установлены 32,8% камер. По инициативе физлиц было поставлено еще 8,5% устройств.

Мировой лидер по числу камер видеонаблюдения — Китай — там их 200 млн. На втором месте — США с 50 млн. По количеству камер на душу населения Китай немного уступает США (144 против 153 тыс. человек). В России на 1 тыс. человек приходится 93 камеры.

По подсчетам TelecomDaily, не больше 5% камер в России подключены к видеонаблюдению с записью в облачное хранилище. Согласно исследованию, в 2020 году рынок такого типа видеонаблюдения вырастет на 28% — до 3,53 млрд рублей, к 2024-му — до 6,36 млрд рублей.