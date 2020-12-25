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В Хабаровске полицейских заподозрили в убийстве человека. Прямо в отделении полиции

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:04

Четверых сотрудников уголовного розыска в Хабаровске подозревают в убийстве человека в отделении полиции. Об этом говорится на сайте регионального МВД.

По данным следствия, в период с 26 по 27 февраля хабаровские полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины и избивали его. В результате мужчина умер.

«По результатам проверки сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. К дисциплинарной ответственности будут привлечены их руководители», — говорится на сайте МВД.

Телеграм-канал Baza приводит предполагаемые имена задержанных полицейских — это начальник отделения, подполковник полиции Шестаков и двое оперативников Чемоданов и Вольных. По данным Baza, они причастны к смерти в кабинете № 106 в отделении полиции местного жителя по фамилии Пахомов. Против сотрудников возбудили уголовное дело об убийстве, а еще одного оперативника, участвовавшего в происшествии, ищут, пишет телеграм-канал.

«Они сломали мужчине подъязычную кость — обычно такая травма свидетельствует об удушении. Помимо этого у Пахомова позже нашли перелом левой пластинки щитовидного хряща и кровоизлияние в мягкие ткани шеи. Непосредственной причиной смерти стал инфаркт миокарда», — пишет телеграм-канал без ссылок на источники.

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