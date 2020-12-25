Delivery Club доставил годовой запас корма коту, спасенному от мусорного сепаратора

Все необходимые вещи и еду для животного были отправлены в Министерство природы и цикличной экономики региона — именно там кот с недавних пор обосновался. Более того, его сделали заместителем министра по охране животного мира.

Сервис доставки готовой еды Delivery Club обеспечил годовым запасом корма кота, которого в начале недели нашли в мешке сортировщики мусора на одном из предприятий в Ульяновске. Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе сервиса.

«Мы не могли пройти мимо этой душещипательной истории и решили помочь коту. Представляем, сколько всего он натерпелся перед тем, как попасть в руки своему спасителю. Мы закупили 30 килограммов сухого и влажного корма, и 100 килограмм кошачьего наполнителя, чтобы сделать жизнь кота чуть счастливее и сытнее», — рассказали представители сервиса.

Кота нашли 21 декабря среди отходов в мусоросортировочном комплексе «Горкомхоз». Животное заметили уже на ленточном конвейере, который отправляет отходы прямиком в сепаратор. Сначала животное поселилось прямо на предприятии, а 23 декабря переехало в местное Минприроды. Там его назначили замминистра и пообещали нести за него ответственность.

Спасителю кота сортировщику Михаилу Тукашу и его начальнику вручили благодарственные письма «за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира». В «Горкомхозе» рассказали, что случаи выброшенных в мусорные контейнеры животных учащаются, а найти ответственных за это практически невозможно. Ранее на этом же предприятии спасли двух красноухих черепах и африканского ежа.