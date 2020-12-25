«Рождественский подарок»: Роберт Родригес играет на гитаре Малышу Йоде

По словам режиссера, ролик — это рождественский подарок для всех тех, кто интересовался, какого это проводить время на съемках «Мандалорца» вместе с Малышом Йодой.

Роберт Родригес опубликовал в твиттере небольшое видео, в котором он играет на гитаре для Малыша Йоды.

Родригес снял эпизод «Глава 14: Трагедия» второго сезона «Мандалорца», где Боба Фетт появляется в качестве одного из основных персонажей сериала.

Также он выступит продюсером спин-оффа «Книги Бобы Фетта», который должен выйти на Disney+ в декабре 2021 года.

Рецензию «Афиши Daily» на второй сезон «Мандалорца» можно прочитать здесь. А здесь мы собрали реакции на финал второго сезона сериала.