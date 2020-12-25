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Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили из‑за пандемии. Те, кто не поступают в вузы, сдадут два экзамена

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:26

Досрочную сдачу Единого государственного экзамена в 2021 году в России отметили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 2 июля, уточнил Кравцов. ЕГЭ по математике базового уровня проводиться не будет. Выпускники школ, которые не поступают в вузы, будут сдавать только два государственных выпускных экзамена — по русскому языку и математике.

«Государственный выпускной экзамен — это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ», — отметил Кравцов, добавив, что так выпускники смогут получить аттестат о среднем общем образовании.

Экзамены у девятиклассников по русскому языку и математике пройдут с 24 по 28 мая 2021 года. Сдавать предметы по выбору учащиеся девятых классов не будут, заявил Кравцов. На основе результатов этих двух экзаменов школьники аттестаты ОГЭ.

В 2020 году во время ЕГЭ, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились около 400 выпускников. В ведомстве заявили, что в 2021 году меры безопасности на ЕГЭ ослаблять не будут.

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