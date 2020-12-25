Сбербанк: реальное число заражений COVID-19 в России может в 6 раз превышать официальное

Реальное количество жителей России, заболевших коронавирусом с начала пандемии, может в несколько раз превышать показатели официальной статистики. Об этом сообщили аналитики «Сбериндекса».

Согласно данным исследования, реальный уровень заражения в 5-6 раз превосходит официальные цифры за счет случаев легкого и бессимптомного течения болезни. Из‑за отсутствия сплошного тестирования такие случаи остаются не выявленными.

По оценке аналитиков, ежедневный прирост заболевших в действительности может находится на уровне 165 тыс. человек. А к концу 2020 года коронавирусом могут переболеть 16,6 млн россиян.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом утверждает, что в стране с начала пандемии заразились почти три млн человек. На протяжении всего декабря ежедневно выявляют от 26 до 29 тыс. случаев COVID-19.