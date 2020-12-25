В подмосковной школе детей встречал Гринч в камуфляже и с автоматом

В гимназии, которая находится в Мытищах в Московской области, школьников встретил Гринч в камуфляже и с автоматом. Об этом пишет издание «Подъем».

«Для детей это был сюрприз. Сегодня разыгрывалась сценка «Похитители Рождества». Это персонаж Гринч, он якобы похитил Рождество, украл мешок с желаниями, и праздник вернули добрые олени.

Детей и родителей встречали также Дед Мороз и Снегурочка, они поздравляли. Все добродушные были, с настроением, улыбались, музыка новогодняя играла. Все хорошо было, только вот этот игрушечный автомат… Не очень продумали», — рассказала директор учебного заведения Оксана Писак.

По ее словам, родители на «вооруженного Гринча» пока не жаловались.