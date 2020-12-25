Playboi Carti выпустил альбом «Whole Lotta Red». На фитах Канье Уэст, Kid Cudi и Future

Рэпер Джордан Террелл Картер из Атланты, известный как Playboi Carti, выпустил «Whole Lotta Red» — один из самых ожидаемых альбомов года. Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и на ютьюбе.

«Whole Lotta Red» — первый за последние два года большой релиз музыканта. Его предыдущая пластинка вышла весной 2018 года — это был дебютник «Die Lit».