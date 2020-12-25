Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» назвал самые популярные фильмы и сериалы в 2020 году.

Первое место занял фильм «Джентльмены» Гая Ричи. Его посмотрел каждый пятый подписчик сервиса, а каждый десятый посмотрел картину дважды. Также «Джентльмены» стали самым высоко оцененным фильмом года на «КиноПоиске» — у него 8,4 балла при более чем 500 тыс. оценок. Но и это еще не все: благодаря роли Майкла Пирсона Мэттью Макконахи стал самым популярным актером «КиноПоиска» — на его страницу пользователи заходили чаще всего.

Самым популярным сериалом на платформе стал «Рик и Морти». По количеству зрителей он практически сравнялся с «Джентльменами». На третьем, четвертом и пятом местах — российские сериалы «Последний министр», «Проект "Анна Николаевна"» и «Беспринципные». Последний показал лучший старт среди новых сериалов на «КиноПоиск HD».

В десятку также вошли новый сезон «Смешариков», сериал «Бесстыжие», фильм «Мстители: Финал» от Marvel, «Чудотворцы» со Стивом Бушеми и мульсериал «Харли Квинн».

А в двадцатку попали картины «Достать ножи», «Аладдин», «Пушки Акимбо», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Голяк» и серия фильмов о Гарри Поттере, из сериалов — «Сверхъестественное», «Теория большого взрыва», «Друзья» и «Дивный новый мир». Подробнее познакомиться со статистикой можно здесь.

Кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский назвал десять своих любимых фильмов 2020 года.