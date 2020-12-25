перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«КиноПоиск HD» назвал самые популярные фильмы и сериалы в 2020 году 13:10
Сотрудник ФСБ Кудрявцев купил квартиру в Москве через два месяца после отравления Навального 12:32
«Гараж» оцифровал II Триеннале российского современного искусства. Теперь ее можно посмотреть онлайн 12:32
Start/YouTube Вышел тизер мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника», посвященный Новому году
Вышел тизер мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника», посвященный Новому году 12:08
Бывший преподаватель РГПУ подал в суд на журналистку «Холода» из‑за текста о домогательствах 11:57
В США полицейский застрелил безоружного афроамериканца. Это привело к протестам 11:43
В России за сутки выявили 29 018 случаев коронавируса 11:29
Электронщик Киран Хебден выпустил сразу два новых альбома — «Parallel» и «871» 11:20
Группа «Буерак» выпустила EP «Не станет хитом» 10:35
«Навальный Live»/YouTube На Любовь Соболь завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища
На Любовь Соболь завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища Обновлено в 10:23
Кевин Спейси выложил рождественское видео. От своего имени и для тех, кому было тяжело в 2020 году 10:06
Gorillaz спасаются от морского монстра в финальном эпизоде первого сезона «Song Machine» 9:57
В Нигерии обнаружили еще один новый штамм COVID-19. Уже третий за последнее время 4:05
Лекторий «Симпосий» запустит цикл о политических идеях модерна 3:03
Онлайн-издание The Pudding создало бота-критика, который оценивает вкусы пользователей Spotify 2:27
Пес Эммануэля Макрона выступил с рождественским обращением и попросил помочь животным из приютов 1:24
Alesia Kazantceva/Unsplash МТС: рабочий день москвичей увеличился до 10 часов из‑за удаленки
МТС: рабочий день москвичей увеличился до 10 часов из‑за удаленки 0:05
Участниц Pussy Riot оштрафовали за надетые кокошники Вчера в 23:29
В Петербурге ресторанам разрешили открыть зимние террасы Вчера в 22:50
Во Франции спасатели вернули в море 150-килограммового ската Вчера в 22:02
Отключить рекламу

«КиноПоиск HD» назвал самые популярные фильмы и сериалы в 2020 году

Анастасия Цой
Сегодня в 13:10

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» назвал самые популярные фильмы и сериалы в 2020 году.

Первое место занял фильм «Джентльмены» Гая Ричи. Его посмотрел каждый пятый подписчик сервиса, а каждый десятый посмотрел картину дважды. Также «Джентльмены» стали самым высоко оцененным фильмом года на «КиноПоиске» — у него 8,4 балла при более чем 500 тыс. оценок. Но и это еще не все: благодаря роли Майкла Пирсона Мэттью Макконахи стал самым популярным актером «КиноПоиска» — на его страницу пользователи заходили чаще всего.

Самым популярным сериалом на платформе стал «Рик и Морти». По количеству зрителей он практически сравнялся с «Джентльменами». На третьем, четвертом и пятом местах — российские сериалы «Последний министр», «Проект "Анна Николаевна"» и «Беспринципные». Последний показал лучший старт среди новых сериалов на «КиноПоиск HD».

В десятку также вошли новый сезон «Смешариков», сериал «Бесстыжие», фильм «Мстители: Финал» от Marvel, «Чудотворцы» со Стивом Бушеми и мульсериал «Харли Квинн».

А в двадцатку попали картины «Достать ножи», «Аладдин», «Пушки Акимбо», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Голяк» и серия фильмов о Гарри Поттере, из сериалов — «Сверхъестественное», «Теория большого взрыва», «Друзья» и «Дивный новый мир». Подробнее познакомиться со статистикой можно здесь.

Кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский назвал десять своих любимых фильмов 2020 года.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
мультфильм
Семейка Крудс: Новоселье
Доисторическая семейка снова в деле
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Майкл Пирсон
Стив Бушеми
Гарри Поттер
Станислав Зельвенский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить