Вышел тизер мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника», посвященный Новому году

Действие 3D-мультфильма происходит накануне Нового года. В тизере крокодил Гена приносит домой елку, вместе с Чебурашкой отправляется за подарком, а старуха Шапокляк явно замышляет что‑то плохое. Главных героев озвучили певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник , а финальную песню написал Леонид Агутин .

Вышел тизер короткометражного мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника», посвященный Новому году. Премьера пройдет в онлайн-кинотеатре Start 31 декабря.

В октябре стало известно, что «Союзмультфильм» совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White создаст полнометражный мультфильм о Чебурашке. Чебурашка в ленте будет полностью компьютерным, а крокодил Гена запоет голосом Димы Билана.

Над сценарием мультфильма работают авторы франшизы «Последний богатырь». Бюджет проекта оценивается в 600 млн рублей. Картина должна выйти в прокат в 2022 году.

«Союзмультфильм» активно возвращает на экраны персонажей популярных мультфильмов, хорошо знакомых зрителю со времен Советского Союза. Ранее студия представила заключительную серию трилогии о медвежонке Умке и перезапустила мультсериал «Ну, погоди!».