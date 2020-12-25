Бывший преподаватель РГПУ подал в суд на журналистку «Холода» из‑за текста о домогательствах

Бывший преподаватель РГПУ им. Герцена Александр Кобринский подал к журналистке издания «Холод» Софье Вольяновой иск о защите чести и достоинства из‑за материала, в котором его обвиняют в домогательствах к студенткам.

Карточка дела была опубликована на сайте Петроградского районного суда Петербурга 21 декабря. На нее обратила внимание «Медиазона».

В качестве ответчика также указаны «Народные новости». В начале года издание писало, что Кобринский якобы рассылает девушкам в соцсетях сообщения «с сексуальным подтекстом».

Заместитель главреда «Холода» Михаил Зеленский рассказал «Медиазоне», что редакция знает об этом иске, однако суть претензий Кобринского им пока неизвестна.

18 ноября «Холод» опубликовал материал, где говорилось, что Кобринский склонял своих студенток к сексу, а некоторых из них принуждал к БДСМ-сессиям. Девушки анонимно рассказали, что преподаватель переписывался с ними в соцсетях, приглашал их в гости и в кафе, раздевался перед ними и делал массаж ног.

Одна из студенток утверждала, что он оказывал подобное внимание только тем, кто «себя вел каким‑то определенным образом и подавал знаки о том, что им было бы интересно с ним еще как‑то пообщаться». Кобринский назвал материал «Холода» клеветой и пообещал обратиться в суд.

Из РГПУ им. Герцена преподаватель уволился еще в 2019 году после того, как несколько студенток попросили ректора «защитить их от Кобринского».