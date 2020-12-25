Кевин Спейси выложил рождественское видео. От своего имени и для тех, кому было тяжело в 2020 году

Актер Кевин Спейси опубликовал третье ежегодное рождественское видео. На этот раз не от лица Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик», а от своего имени и для тех, кому было тяжело в 2020 году.

Он рассказал, что получал множество сообщений от разных людей, которые рассказывали о трудностях, с которыми столкнулись в уходящем году. Некоторые из них признавались, что задумываются о самоубийстве.

«Всем, кому сейчас тяжело, всем, кто думает покончить с собой, я хочу сказать: «Прошу вас, умоляю, не делайте этот шаг».

Если вы находитесь там, где больше не можете находиться, если вы страдаете, если вам нужна помощь, если вы чувствуете вину или стыд, если вы боретесь с самим собой, если вы загнаны в угол, если вы думаете, что для вас нет пути, то, независимо от вашей ситуации, я обещаю вам: выход есть», — сказал Спейси.